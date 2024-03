Em comunicado divulgado no seu sítio oficial, o organismo revela que o dérbi lisboeta foi marcado para uma terça-feira, às 20:45, no Estádio da Luz, com os ‘leões’ a defenderem uma vantagem tangencial de 2-1 lograda em 29 de fevereiro, no Estádio José Alvalade.

No dia seguinte, o FC Porto, vencedor das últimas duas edições da prova, desloca-se ao Estádio D. Afonso Henriques para encarar o Vitória de Guimarães, que visitará o Estádio do Dragão em 17 de abril, numa eliminatória com dois duelos agendados para as 20:15.

Os vencedores das duas meias-finais qualificaram-se para a decisão da 84.ª edição da Taça de Portugal, que está marcada para 26 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Programa das meias-finais da Taça de Portugal:

Primeira mão

– Quinta-feira, 29 fev:

Sporting — Benfica, 2-1 (Pedro Gonçalves 09, Viktor Gyökeres 54/Fredrik Aursnes 68)

– Quarta-feira, 03 abr:

Vitória de Guimarães – FC Porto, 20:15.

Segunda mão

– Terça-feira, 02 abr:

Benfica – Sporting, 20:45.

– Quarta-feira, 17 abr:

FC Porto – Vitória de Guimarães, 20:15.

(horário de Portugal Continental)