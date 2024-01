Na partida disputada no Seixal, as catalãs adiantaram-se no marcador com golos de Caroline Hansen, aos 18 minutos, e Patri Guijarro, aos 20, mas o Benfica conseguiu responder e chegou ao empate antes do intervalo, com dois tentos da canadiana Marie Alidou, aos 26 e 45.

Na segunda parte, Caroline Hansen bisou na partida, aos 54, as ‘encarnadas’ deram a volta ao resultado com um tento de Jéssica Silva, aos 71, e um autogolo de Lucy Bronze, aos 81, jogadora que se redimiu e restabeleceu o empate aos 90+6.

Com este resultado, o FC Barcelona, que tinha vencido todos os jogos disputados esta temporada, termina em primeiro lugar do grupo, com 16 pontos, enquanto o Benfica é segundo, com nove, conseguindo um inédito apuramento para os quartos de final, com as alemãs do Eintracht Frankfurt em terceiro, com sete, e as suecas do Rosengard em último, com apenas um.