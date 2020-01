“O Sport Lisboa e Benfica formalizou com o Al Sharjah um acordo para a transferência, em regime de empréstimo, de Caio Lucas. A cedência do extremo ao clube dos Emirados Árabes Unidos é contratualmente válida por 18 meses”, anunciou o Benfica na sua página oficial na internet.

Caio Lucas, que chegou ao Benfica no início da época proveniente do Al Ain, regressa agora ao futebol dos Emirados Árabes Unidos, depois de alinhar em 11 jogos oficiais no Benfica nas diferentes competições.

O extremo brasileiro, de 25 anos, marcou o único golo com a camisola dos ‘encarnados’ no triunfo por 4-0 frente ao Famalicão, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.