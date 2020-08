Em comunicado emitido no site oficial, o clube holandês limitou-se a informar sobre a chegada do lateral, não revelando o valor da referida opção de compra sobre o jogador de 24 anos.

"É fantástico chegar ao Twente. As conversas que mantive com o clube foram muito positivas e estou desejoso de começar a jogar. É um grande clube e quero provar o meu valor aqui, ajudando a equipa", afirmou Ebuehi, em declarações reproduzidas no site oficial do Twente.

O lateral nigeriano está de volta à ‘Eredivisie’, onde atuou ao serviço do ADO Den Haag, entre 2014 e 2018, antes de rumar ao Benfica, com o qual tem contrato até 2023.

A passagem de Ebuehi pelo clube da Luz ficou marcada por uma grave lesão no joelho sofrida pelo lateral, logo no arranque da primeira temporada, que o impediu de realizar qualquer partida oficial em 2018/19.

Na última época, voltou a não ser opção para os treinadores Bruno Lage e Nélson Veríssimo, atuando apenas pelas equipas B e de sub-23 das ‘águias'.