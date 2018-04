Com o Benfica na liderança, com um ponto de vantagem sobre o FC Porto, César Peixoto, jogador que passou por ambos os clubes defende que, independentemente do resultado no Estádio da Luz, o campeonato vai continuar em aberto.

"Temos de pensar que ainda há jogos difíceis e na parte final da liga portuguesa, principalmente, os jogos tornam-se bastante complicados. As equipas têm todas os seus objetivos para atingir e percebem que cada vez têm menos tempo. Será sempre um campeonato muito renhido até ao final", afirmou.

Embora destaque à Lusa o equilíbrio como nota dominante do clássico, o esquerdino assume que a experiência de vitórias dos ‘encarnados’ nos últimos anos, espelhada na possibilidade de um ‘penta’ inédito na história do clube, pode fazer a diferença num jogo que será sempre decidido nos "pormenores" e com uma intensidade máxima.

"Os títulos dão experiência, calma, maturidade; são aqueles jogadores que ficam vários anos e a vencer, é isso que dá o tal estofo que eu acho que o Benfica tem de vantagem em relação ao FC Porto, mas em jogo jogado nem sempre é a equipa que está melhor que ganha", sublinha, acrescentando ainda o ‘fator casa’ como algo a ter em conta na decisão da partida.