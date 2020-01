Os avenses, últimos do campeonato, adiantaram-se no marcador aos 20 minutos, através do iraniano Mehrdad Mohammadi, mas o Benfica virou o resultado já na fase final da partida, com golos de Pizzi, aos 76, na conversão de uma grande penalidade, isolando-se na liderança dos melhores marcadores com 12 golos, e de André Almeida, aos 89.

A vitória permite ao Benfica chegar aos 45 pontos, passando a deter sete de vantagem para o FC Porto, segundo classificado e que ainda hoje joga em casa do Moreirense, enquanto o Desportivo das Aves mantém-se na última posição com seis pontos, a oito do Paços de Ferreira, a primeira equipa acima da linha de despromoção.