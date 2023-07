Rei morto, rei posto. O Benfica transferiu o brasileiro Gilberto, de 30 anos, para o Bahia, do principal campeonato brasileiro, mas chegou outro lateral à Luz este domingo, concretamente o internacional checo Jurásek.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo para a transferência a título definitivo de Gilberto para o Bahia (Brasil)”, comunicou o campeão nacional português, no sítio oficial na Internet, além de publicar um vídeo de agradecimento ao jogador nas redes sociais.

Por sua vez, o atual 16.º colocado do campeonato brasileiro revelou que o lateral direito 'canarinho', que tinha contrato com as 'águias' até junho de 2025, assinou um vínculo até ao final do ano civil de 2026.

“O Esporte Clube Bahia informa que finalizou os entendimentos junto ao Benfica para a aquisição do lateral direito Gilberto, campeão português há pouco mais de um mês. O atleta, também com passagens pelo futebol italiano e algumas das principais equipas brasileiras, assinou contrato até ao final de 2026”, pode ler-se na nota divulgada pelo emblema de Salvador.

O montante do negócio não foi revelado por nenhuma das partes.

Quanto a Jurásek, tem os exames médicos para realizar, já aterrou em Lisboa, devendo ser anunciado nas próximas horas. O jogador de 22 anos, de acordo com notícias vindas do seu país natal, deverá custar 13 milhões de euros.