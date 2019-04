O internacional angolano Wilson Eduardo deu vantagem aos bracarenses, aos 35 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas Pizzi, com dois golos também de castigo máximo, aos 59 e 66, Ruben Dias, aos 69, e Rafa, aos 90, consumaram a reviravolta ‘encarnada’.

Com este triunfo, o Benfica capitalizou o empate do FC Porto no terreno do Rio Ave (2-2), na sexta-feira, e isolou-se na liderança do campeonato, com 77 pontos, mais dois do que os campeões nacionais, enquanto o Sporting de Braga permanece no quarto posto, com 64.