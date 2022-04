O Benfica conquistou hoje pela primeira vez a UEFA Youth League em futebol, ao golear na final, disputada em Nyon, na Suíça, os austríacos do Salzburgo por 6-0.

Henrique Araújo foi a figura do encontro ao anotar um hat-trick (15, 57 e 89, este de grande penalidade) enquanto Martim Neto (02 minutos), Cher Ndour (53) e Luís Semedo (69) marcaram os restantes golos das águias.

Depois de três finais perdidas na prova que replica o modelo da Liga dos Campeões, em 2014, 2017 e 2020, à quarta foi de vez e os 'encarnados', que ao intervalo venciam já por 2-0.

Este foi o segundo título de Portugal na competição, depois de o FC Porto a ter conquistado em 2018/19, ao bater na final os ingleses do Chelsea 3-1, num palmarés liderado por Chelsea e Barcelona (Espanha), ambos com dois títulos, enquanto o Salzburgo venceu também uma edição.

Foi um início de jogo devastador da equipa de Luís Castro, que, aos 15 minutos, elevou a vantagem, novamente com Martim Neto em destaque, desta vez a assistir para o primeiro tento de Henrique Araújo, que apareceu solto no coração da área.

O Benfica passava a ter a final no ‘bolso’, perante um Salzburgo que ficou notoriamente desnorteado com os dois golos sofridos e que só começou a acertar o seu jogo nos minutos finais da primeira parte.

Nesta altura, entrou em cena André Gomes, guarda-redes de apenas 17 anos e herói nas meias-finais com a Juventus, quando defendeu dois penáltis no desempate, e, com três boas defesas, manteve a diferença no marcador até ao intervalo.

Na segunda parte, o Salzburgo ainda regressou ao relvado com a intenção de encostar o Benfica à sua defesa, mas o italiano Cher Ndour, num lance contra-ataque e com alguma sorte à mistura, colocou um fim a qualquer esperança dos austríacos.

A partir daí, com os jogadores da equipa austríaca de ‘rastos’, o jogo passou a ser totalmente dos ‘encarnados’, que foram construindo com facilidade a goleada até ao apito final.

Após grande jogada de Diego Moreira, Henrique Araújo, com muita frieza na concretização, 'bisou', aos 57 minutos, e, aos 69, foi a fez de Luís Semedo inscrever o nome na história da partida.

Quando já se esperava o apito final do árbitro, Hugo Félix ‘ganhou’ uma grande penalidade e Henrique Araújo aproveitou para chegar ao ‘hat-trick’, reforçando o estatuto de melhor jogador da final.