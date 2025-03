O Comité de Controlo, Ética e Disciplina (CEDB) da UEFA puniu o clube português pela deflagração de pirotecnia no jogo frente aos catalães, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em 5 de março último, que o emblema ‘culé’ venceu por 1-0.

Além da multa, de 35 mil euros, o órgão disciplinar aplicou uma pena, suspensa por um período probatório de dois anos, para o encerramento parcial do Estádio da Luz, no caso os setores 10 a 12 do ‘anel’ inferior, no próximo jogo que o Benfica jogue em casa, pela utilização de pirotecnia.

Na terça-feira, na derrota do Benfica em Barcelona (4-1), para a segunda mão da mesma eliminatória da ‘Champions’, no Estádio Olímpico Lluís Companys, os adeptos do clube lisboeta voltaram a utilizar pirotecnia.