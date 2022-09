O Benfica nega qualquer irregularidade no famoso caso Saco Azul, cuja investigação da Polícia Judiciária foi agora concluída. Contudo, de acordo com o Jornal de Notícias, o clube das águias, atual primeiro classificado do campeonato, admite pagar 182 mil euros para arquivar ou suspender o processo.

A Benfica SAD, tal como outros elementos da direção e ainda ex-dirigentes, como Luís Filipe Vieira, são acusados de fraude fiscal no relatório entregue pela PJ ao Ministério Público. 2,2 milhões de euros são o 'alvo' da investigação, sendo que a PJ não conseguiu apurar a forma como esses mesmos milhões, que passaram por várias contas, regressaram "à esfera do Benfica para alimentar o Saco Azul"

Perante isto, os advogados do Benfica defendem que a investigação é "uma mão cheia de nada, por referências àquelas que eram as suspeitas iniciais". Contudo, para acabar com os prejuízos causados pelas suspeitas, admitem pagar 182 mil euros.