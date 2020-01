Na apresentação, que decorreu no balneário da equipa profissional das ‘águias’, no Estádio da Luz, Domingos Soares de Oliveira definiu as características e os objetivos iniciais da plataforma, que terá conteúdos diários, além da exclusividade, à parte dos trabalhos do canal de televisão do clube e do sítio oficial na internet.

“Toda a vivência do Benfica vai estar disponível nesta plataforma. Queremos atrair as pessoas, o que significa que tem de ter um conteúdo que as pessoas gostem. Não basta atrair, é preciso manter e, por isso, é preciso dar conteúdos relevantes, que o adepto esteja disposto a pagar. Tem de haver uma determinada rentabilidade”, apontou.

O preço do serviço fixa-se em 1,99 euros mensais para sócios e 2,99 euros para não sócios ou o pagamento anual de 19,99 euros para os associados do clube e 29,99 euros para adeptos, com oferta do primeiro mês para todos os subscritores.

“É uma tendência que já se observa em outros países. Nós vamos ser o primeiro clube em Portugal a corresponder a essa tendência”, assinalou.

Para Domingos Soares de Oliveira, a capacidade financeira do Benfica é agora “diferente” do que era no passado, podendo investir na contratação de jogadores e em projetos como o Benfica Play de forma diferenciada.

“Queremos sempre ter os melhores jogadores, naquilo que é a nossa capacidade financeira, que é diferente. [O Benfica] Pode ir ao mercado de maneira diferente e investir nestes conteúdos de maneira diferente”, constatou.