Depois da prematura queda da Liga dos Campeões, que custou milhões, prestígio e ensombrou o início da segunda ‘era’ Jesus, os ‘encarnados’ responderam da melhor forma no campeonato, com quatro vitórias a abrir, algo que não conseguiam desde 2002/03.

O alemão Waldschmidt, o brasileiro Everton, o uruguaio Darwin Núnez e do belga Werthongen têm mostrado ser reforços e o argentino Otamendi que pode suprir a saída de Rúben Dias, num conjunto que parece capaz de atingir os parâmetros de qualidade exigidos pelo técnico vice-campeão mundial em título.

Além do pleno de quatro triunfos, em Famalicão (5-1), nas receções a Moreirense (2-0) e Farense (3-2) e em Vila do Conde (3-0 ao Rio Ave), o Benfica – cuja única má notícia é a lesão de André Almeida – beneficiou dos ‘tropeções’ dos adversários para ganhar, desde já, cinco pontos de avanço.

O FC Porto, o principal oponente, ou não somassem, entre os dois, 18 títulos nas últimas 18 edições, já perdeu um jogo (2-3 com o Marítimo) e empatou outro (2-2 em Alvalade), frente a um Sporting que também tem sete pontos, mas menos um jogo.

Quando na segunda-feira – quatro dias após a estreia na Liga Europa – enfrentar o Belenenses SAD, que conta cinco pontos, quatro deles fora (1-0 em Guimarães e 0-0 na Choupana), o Benfica já conhecerá os resultados dos principais adversários.

No sábado, o Sporting é o primeiro a entrar em ação, no reduto do Santa Clara, que soma os mesmos sete pontos de ‘leões’ e ‘dragões’, mas vem de um desaire, em Paços de Ferreira (1-2), onde se poderia ter isolado no segundo lugar.

Em casa, os açorianos, que terão 1.000 adeptos nas bancadas, bateram o Marítimo (2-0) e empataram com o Gil Vicente (0-0), enquanto os ‘leões’ venceram os dois jogos fora, ambos por 2-0, face a Paços de Ferreira e Portimonense.

Por seu lado, o FC Porto regressa ao Dragão, onde no último encontro foi surpreendido pelo Marítimo, para um invulgar desaire em casa, onde, no último campeonato, só cedeu cinco pontos (1-2 com o Sporting de Braga e 1-1 com o Rio Ave).

Os ‘azuis e brancos’ são claramente favoritos, mas defrontam os gilistas em plena série de três jogos sem vencer – o que não sucedia desde fevereiro de 2019 -, depois do desaire por 3-1 na estreia na ‘Champions’, no reduto do Manchester City.

A Liga dos Campeões poderá ser, aliás, um problema para as próximas jornadas do campeonato, já que, como aliás na Liga Europa, tudo se resolve no espaço de oito semanas: três consecutivas, duas de pausa para as seleções e mais três.

Um plantel com muitas opções, que inclui jogadores ainda por estrear (como Grujic), dá, porém, conforto a Sérgio Conceição, mais do que o adversário, um Gil Vicente ainda invicto (1-0 ao Portimonense, 0-0 nos Açores e 1-1 com o Tondela).

Com os sete pontos de FC Porto, Sporting e Santa Clara, segue ainda o Vitória, que venceu na última ronda por 1-0 no Bessa, na estreia de João Henriques, e recebe o Sporting de Braga, que, depois de arrancar com dois desaires, somou dois triunfos.

O sempre ‘quente’ dérbi minhoto é o grande encontro de domingo e promete, com Ricardo Quaresma, Marcus Edwards e Bruno Duarte de um lado, o dos locais, e Galeno, Ricardo Horta e Paulinho do outro, o dos forasteiros, comandados por Carlos Carvalhal.

Quantos aos outros encontros, o Tondela recebe o Portimonense, sexta-feira, na abertura da ronda, o Nacional é anfitrião do Paços de Ferreira, no sábado, e, no domingo, o Rio Ave joga na casa do lanterna-vermelha Farense, o Marítimo em Moreira de Cónegos e o Boavista, com Vasco Seabra já ‘tremido’, em Famalicão.

Programa da quinta jornada:

- Sexta-feira, 23 out:

Tondela — Portimonense, 20:30

- Sábado, 24 out:

Nacional – Paços de Ferreira, 15:30

Santa Clara — Sporting, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)

FC Porto – Gil Vicente, 20:30

- Domingo, 25 out:

Farense – Rio Ave, 15:00

Moreirense — Marítimo, 15:00

Famalicão — Boavista, 17:30

Vitória de Guimarães – Sporting de Braga, 20:00

- Segunda-feira, 26 out:

Benfica – Belenenses SAD, 20:15