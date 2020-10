Com quatro vitórias em quatro jogos no campeonato, o Benfica lidera a competição com 12 pontos, mais dois que o FC Porto e o Sporting, que ainda tem em atraso o jogo da primeira jornada com o Gil Vicente.

Em caso de vitória na partida de hoje no estádio da Luz, a equipa de Jorge Jesus volta a colocar cinco pontos de diferença para os seus rivais, que já venceram nesta jornada, com os ‘dragões’ a triunfarem frente ao Gil Vicente (1-0) e os ‘leões’ a baterem o Santa Clara (2-1) nos Açores.

O Benfica, que a meio da semana venceu o Lech Poznan (4-2), na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, vai receber o Belenenses SAD, que é 14.º, com cinco pontos.

O Belenenses SAD apenas venceu na primeira jornada o Vitória de Guimarães, somando nos jogos seguintes uma derrota e dois empates.

Programa e resultados da quinta jornada:

- Sexta-feira, 23 out:

Tondela – Portimonense, 1-0

- Sábado, 24 out:

Nacional - Paços de Ferreira, 1-1

Santa Clara – Sporting, 1-2

FC Porto - Gil Vicente, 1-0

- Domingo, 25 out:

Farense - Rio Ave, 0-1

Moreirense – Marítimo, 2-1

Famalicão – Boavista, 2-2

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 0-1

- Segunda-feira, 26 out:

Benfica - Belenenses SAD, 20:15