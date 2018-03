O treinador Paulo Almeida, antiga glória do hóquei patins português, é um homem esperançado e lança as diretrizes para o sucesso numa final a quatro que terá as melhores jogadoras do mundo.

“Todos devem ver esta ‘final-four’, porque vai estar a nata das melhores do mundo. Vai ser uma final de grande qualidade. A equipa do Benfica é fortíssima, o Voltregá é fortíssimo, o Gijon é fortíssimo. Estas duas equipas têm jogadoras bicampeãs do mundo. A única vantagem que o Benfica tem é de jogar em casa. Só aceitamos o primeiro lugar. Tudo o que não seja ganhar é mau”, começou por dizer.

O favoritismo está do lado das espanholas, campeãs em título, mas isso não assusta Paulo Almeida, até porque conhece bem as adversárias.

“O Voltregá tem de estar com a equipa do Benfica e não a equipa do Benfica com o Voltregá. O que digo às minhas jogadoras é: respeito sim, medo não. O veneno do Voltregá, que vai tentar jogar em contra-ataque e dar a iniciativa de jogo ao Benfica é o veneno que vou dizer à minha equipa para dar ao Voltregá. Temos de ter a mesma paciência que elas. O Voltregá é capaz de estar a engonhar e num contra-ataque fazer um golo. Por isso queremos, nas transições para o contra-ataque, matar o jogo”, afirmou.

Uma ideia partilhada por Marlene Sousa, melhor jogadora do mundo em 2016, que quer explorar todas as fraquezas das adversárias.

“É uma equipa espanhola e as equipas espanholas são muito racionais a jogar. Não arriscam muito, ao contrário das equipas portuguesas, que arriscam um pouco mais. Vamos tentar procurar o erro do adversário, sair em contra-ataque e aproveitar os erros defensivos do Voltregá”, asseverou.