O Benfica vai ser o primeiro dos três 'grandes' do futebol português a entrar em ação nos 16 avos de final da Taça de Portugal, recebendo a 22 de novembro o Arouca.

O jogo entre os ‘encarnados’ e a equipa da II Liga está agendado para as 20:45 e terá transmissão televisiva na RTP.

Dois dias depois, o Sporting desloca-se a Viseu para defrontar, no estádio do Fontelo, o Lusitano de Vildemoinhos, equipa do Campeonato de Portugal, em jogo marcado para as 15:00 e que será transmitido na Sport TV.

No mesmo dia, mas às 20:45, o FC Porto recebe no estádio do Dragão o Belenenses, em jogo com transmissão na RTP, enquanto o Sporting de Braga recebe, no dia 25, o Praiense, do Campeonato de Portugal, em partida agendada para as 19:45 e com transmissão na Sport TV.