O Benfica recuperou hoje o título de campeão masculino no Nacional de Clubes de atletismo, impondo-se por um ponto ao Sporting, que manteve o domínio no setor feminino.

Em Pombal, os ‘encarnados’ somaram 100 pontos na competição masculina, contra 99 dos ‘leões’, enquanto o Sporting ‘limpou’ no feminino, ao vencer as sete provas da segunda jornada do campeonato e ao totalizar 105 pontos. A Juventude Vidigalense subiu ao segundo lugar do pódio, com 79 pontos, enquanto o Benfica não foi além do terceiro, com 66.

Este foi o 23.º título nacional feminino do Sporting em 25 edições, enquanto o Benfica conquistou o oitavo no masculino, contra 17 dos ‘leões’.

Mauro Pereira, João Coelho, Raidel Acea e Ricardo dos Santos cumpriram a distância em 3.12,54 minutos, batendo o coletivo 'leonino' (3.13,45), segundo classificado, numa altura em que os 'rivais' estavam empatados com 92 pontos, depois da vitória do benfiquista Pedro Pablo Pichardo (17,19 metros) sobre o sportinguista Nelson Évora (17,06) no triplo salto.

O anterior recorde nacional dos 4x400 metros era de 3.14,86 minutos e tinha sido estabelecido por Vítor Jorge, Edivaldo Monteiro, Carlos Silva e Vítor Moreno, do Sporting, que cumpriram a prova em fevereiro de 2003, em Espinho.