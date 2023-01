O golo surgiu logo aos nove minutos, quando João Mário converteu uma grande penalidade assinalada por falta sobre Gonçalo Ramos, tendo os ‘encarnados’, que voltaram a vencer depois da derrota (3-0) na última jornada em casa do Sporting de Braga, ainda desperdiçado outro castigo máximo na primeira parte, quando Aursnes permitiu a defesa do guarda-redes Nakamura, aos 19 minutos.

Com esta vitória, o Benfica lidera, com 40 pontos, e conserva a vantagem de seis pontos para o Sporting de Braga, que ocupa o segundo posto e conta mais dois pontos do que o FC Porto, terceiro e que joga no sábado fora com o Casa Pia. O Portimonense ocupa provisoriamente o sétimo lugar, com 19 pontos.