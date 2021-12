O uruguaio Darwin Núñez marcou três golos, aos seis, 14 e 56 minutos, para se isolar na liderança dos marcadores, com 11, sempre assistido por Rafa, que ainda faturou aos 46, tendo Bruno Rodrigues marcado para os locais, aos 25.

Na classificação, o Benfica, terceiro colocado, passou a somar 34 pontos, a quatro do líder provisório Sporting e a um do FC Porto, que recebe ainda hoje o Sporting de Braga, enquanto o Famalicão manteve-se com 10, no 14.º posto.