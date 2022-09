Os ‘encarnados’ seguraram o pleno de triunfos na competição (seis) e na temporada (11), graças ao golo do avançado internacional português, aos 63 minutos.

O Benfica lidera o campeonato com 18 pontos, mais cinco do que o Sporting de Braga, que visita no domingo o Rio Ave, e mais seis do que o campeão FC Porto, que hoje recebe o Desportivo de Chaves, e do que o Portimonense, que visita o Sporting, enquanto o Famalicão permanece no 15.º lugar, com quatro.