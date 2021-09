O uruguaio Darwin Nuñez bisou no encontro, aos 53 e 62 minutos, já depois de o brasileiro se ter estreado a marcar com a camisola ‘encarnada’, no primeiro tempo, aos 42. Rafa, aos 58, e o ucraniano Yaremchuck, aos 68, selaram a goleada e asseguraram a liderança isolada do campeonato.

Na primeira parte, o Benfica deteve mais posse de bola, mas foi o Santa Clara a equipa mais perigosa.

A equipa de Daniel Ramos, pressionando alto e mantendo a organização defensiva, impediu a formação lisboeta de sair a jogar. O Benfica teve sempre muitas dificuldades para se conseguir superiorizar ao Santa Clara.

Por outro lado, os açorianos incomodaram várias vezes Vlachodimos no primeiro tempo. Aos 10 minutos, a uma finalização de Rui Costa, e aos 40, depois de um remate de Lincoln, o guarda-redes do Benfica correspondeu com excelentes defesas.

Aos 29 minutos, através de um livre direto, Lincoln acertou em cheio na barra da baliza do Benfica.

Contudo, o Benfica conseguiu inaugurar o marcador precisamente na melhor fase da equipa açoriana. Aos 42 minutos, na primeira vez que chegaram com perigo à baliza contrária, os ‘encarnados’ fizeram o golo por intermédio de Rodrigo Pinho, após assistência de Grimaldo.

Ao intervalo, Jorge Jesus trocou Rodrigo Pinho (autor do golo) por Rafa e a equipa surgiu muito mais forte no segundo tempo.

Aos 54 minutos, os ‘encarnados’ chegaram ao segundo golo por intermédio de Darwin, que finalizou com sucesso após uma assistência de Everton.

A vencer por dois golos, o Benfica passou a dominar o encontro a seu bel-prazer e conseguiu chegar ao terceiro golo sem grandes dificuldades. Aos 58 minutos, Rafa Silva, sem marcação na zona central, rematou forte, deixando Marco ‘colado’ ao chão, fazendo o terceiro golo do jogo.

A equipa açoriana, depois de um excelente desempenho no primeiro tempo, ‘desapareceu’ na segunda parte.

O Benfica conseguiu chegar ao quarto golo aos 62 minutos, através de Darwin num remate que tabelou em Boateng antes de ir para o fundo da baliza.

O jogo, de sentido único, tornou-se num passeio para a equipa de Jorge Jesus. Aos 68 minutos, novo golo. Cruzamento de Grimaldo e finalização certeira do recém-entrado Yaremchuck.

Até ao final do jogo, o marcador não sofreu mais alterações, apesar do domínio avassalador do Benfica.