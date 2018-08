Face ao ano passado, as mudanças no Sporting são avassaladoras - presidente, treinador, as referências do balneário -, enquanto que o Benfica segue uma certa continuidade.

O Benfica, anfitrião deste jogo, está a meio do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Vem de um empate caseiro (1-1) com o PAOK e, depois do jogo com os 'leões', mal terá tempo para respirar, já que o jogo em Salónica, que 'vale' 43 milhões de euros, é 'logo a seguir'.

Nem Bruno de Carvalho nem Luís Filipe Vieira estarão na bancada, com o líder benfiquista aconselhado pelos médicos a não estar na Luz tão cedo, após complicações médicas. Verá à distância o dérbi, mas também o jogo de Salónica, onde o Benfica se arrisca a perder a 'taluda' da Champions e a cair na Liga Europa.

Outras ausências relevantes do espetáculo de sábado são a do treinador Jorge Jesus, que saiu em choque total com Bruno de Carvalho, por causa da falta de títulos - Liga Europa, I Liga e Taça de Portugal 'voaram' em poucas semanas - e que vai falhar um dérbi entre os dois 'velhos' rivais lisboetas pela primeira vez em nove anos.

Agora, é o regressado José Peseiro que tenta recompor um plantel que já não conta com os fulcrais Rui Patrício, William Carvalho e Gelson Martins. Sousa Cintra, presidente da SAD para este período conturbado de transição, assegurou o regresso do 'play-maker' Bruno Fernandes e também a contratação de Nani, mas é patente que ainda não se chegou ao Sporting pretendido.

Para este dérbi, curiosamente, deverão estar de fora os dois grandes goleadores da última época, Bas Dost e Jonas.

Bas Dost foi um dos que rescindiram no Sporting e reverteram a decisão. Lesionado, com um problema na coxa, é provável ausência.

Quanto a Jonas, que se chegou a pensar estar de saída do Benfica, ainda não é opção para Rui Vitória, que recebeu no defeso avançados tão experientes como Ferreyra ou Castillo. A 'pele' de goleador, no entanto, tem sido vestida por Pizzi, que já fazia parte do plantel que veio do ano passado.

A uma semana do fecho do mercado, e ainda com jogadores a chegar e a sair, parece evidente que as duas equipas estão longe de definir os 'onzes' para a época. E o Benfica terá de ser 'vendedor', se falhar a Liga dos Campeões.

Para os dois lados, o dérbi, nesta fase da temporada, acaba por, de qualquer forma, até não valer muito. Há 31 jornadas por jogar, depois dele, e se alguém perder, sabe que fica a três pontos da liderança e sem depender de terceiros para ser campeão.