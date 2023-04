Única equipa portuguesa em prova, o Benfica procura garantir uma nova presença nas meias-finais da principal prova europeia de clubes e a primeira de sempre na era ‘Champions’.

O Benfica defronta em Lisboa o ‘carrasco’ do FC Porto na competição, dias depois de ter precisamente perdido com os ‘dragões’ em casa (2-1), para a I Liga, naquela foi apenas a segunda derrota da equipa de Roger Schmidt em toda a temporada, a primeira no Estádio da Luz.

O atual líder do campeonato português, dentro do grupo dos habituais titulares, não vai poder contar com o lateral dinamarquês Bah, que se lesionou precisamente frente ao FC Porto, e com o central argentino Otamendi, castigado.

O Benfica nunca ultrapassou os quartos de final desde que, em 1992/93, a Liga dos Campeões substituiu a Taça dos Campeões, tendo agora pela frente a sexta oportunidade, depois de em 1994/95, 2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22 ter sido eliminado.

O Inter Milão, campeão italiano em 2020/21 e ‘vice’ em 2021/22, é o atual quinto classificado da Serie A, numa temporada em que tem desiludido a nível interno.

O encontro está agendado para as 20:00 e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.