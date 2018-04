O Benfica informou hoje que irá apurar responsabilidades face à entrada tardia dos seus adeptos no pavilhão 'Dragão Caixa', para assistirem ao encontro dos quartos de final da Liga Europeia de hóquei em patins entre 'encarnados' e FC Porto.

“O Sport Lisboa e Benfica irá de imediato proceder aos necessários contactos e exigir a intervenção de todas as entidades competentes, de forma a obter um cabal esclarecimento sobre toda a situação”, pode ler-se num comunicado publicado no sítio oficial do clube.

Segundo as ‘águias’, os adeptos que se deslocaram ao norte do país foram informados pelas autoridades policiais que “não estavam reunidas as condições”, tendo ficado retidos no metro da cidade “durante cerca de 15 minutos, devido à presença de bastantes apoiantes dos ‘dragões’ nas imediações do pavilhão.

Contudo, os adeptos do Benfica ainda conseguiram assistir ao encontro, mas “perdendo mais de metade” da primeira parte.

O Benfica reforça ainda o “total empenho e contributo para a salvaguarda de um ambiente saudável no desporto português”.

No jogo, o Benfica, que haviam triunfando (3-2) na primeira mão, no pavilhão da Luz, terminou o encontro goleado por 9-2 e eliminado da prova, falhando o acesso à ‘final four’ onde já está o Sporting e FC Porto.