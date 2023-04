A cinco jogos do fim, os ‘encarnados’ somam 74 pontos, mais quatro do que FC Porto e seis do que o Sporting Clube de Braga, e sabem que um triunfo em Barcelos, onde os locais não perdem há sete jogos, pode ser decisivo nas contas pelo título.

O conjunto de Roger Schmidt interrompeu uma série de quatro jogos sem vencer, em todas as provas, com o triunfo na ronda anterior na receção ao Estoril Praia e vai ter agora pela frente um Gil Vicente que não vence há seis jogos no campeonato e vem de duas derrotas consecutivas, estando em 14.º, com 31 pontos.

Ainda antes do Benfica, o Sporting Clube de Braga vai receber o Portimonense e tenta colocar pressão nos rivais que estão nos dois primeiros lugares, na ronda que antecede a visita dos bracarenses ao Estádio da Luz.

O conjunto de Braga vem de quatro triunfos seguidos e não perde há sete jogos, tendo pela frente um Portimonense em posição cómoda da tabela, no 13.º lugar, com 33 pontos, e que vem de dois triunfos seguidos.

Também hoje, o Marítimo recebe o Vitória SC e o Vizela o Paços de Ferreira, em jogos importantes nas contas pela manutenção na I Liga de futebol e na luta pelos lugares de acesso às competições europeias na próxima temporada.

Uma vez que existe a possibilidade de o sexto lugar também dar acesso à Europa, a receção do Grupo Desportivo de Chaves ao Casa Pia pode ser importante para as contas finais.

A jornada prossegue no domingo, com o 'derbi' nortenho entre o FC Porto e Boavista, enquanto o Sporting CP recebe a equipa do Famalicão, numa ronda que arrancou na sexta-feira com a vitória do Rio Ave na receção ao Arouca, quinto classificado.