O presidente do clube das águias foi suspenso por 90 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa estão as críticas ao árbitro do encontro entre o Benfica e FC Porto nas meias-finais da Taça da Liga.

No jogo em causa, disputado a 22 de janeiro, em Braga, as águias foram derrotaras por 3-1.

À data, Luís Filipe Vieira teceu duras críticas: "Quando alguém, com uma televisão à frente, é arbitro e não consegue saber se é fora de jogo ou não... se não consegue saber, no lance do primeiro golo do F.C. Porto, se é falta ou não, este homem não pode arbitrar mais". A crítica dirigiu-se a Fábio Veríssimo, videoárbitro da partida.

O Benfica informa que "irá de imediato recorrer desta decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) por considerar totalmente injustificável este castigo", pode ler-se no comunicado publicado pelo clube no site.

Na nota, o Benfica acusa o Conselho de Disciplina da FPF de ter uma "dualidade de critérios" ao comparar esta decisão com "outros processos, nomeadamente no que se refere a dois recentes processos em que estiveram em causa declarações do Diretor de Comunicação do FCP [Futebol Clube do Porto]".

"Também denunciamos a permanente omissão de posições do Conselho de Disciplina da FPF face às constantes declarações de responsáveis do FCP como no recente exemplo do Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA) do clube, que considerou que tinha chegado o momento 'para se fazer justiça pelas próprias mãos'. Reiterando uma postura daquele órgão de fingir que não ouve, lê ou sabe o que é dito nas mais diversas plataformas por responsáveis do nosso clube rival, ao contrário da perseguição oficiosa e constante de toda e qualquer pessoa ligada ao Sport Lisboa e Benfica."

Considera ainda o clube que "esta decisão, nesta altura, fase decisiva das competições, tem claramente um carácter provocador e perturbador, por parte de um órgão (Conselho de Disciplina) pertencente à Federação Portuguesa de Futebol, completamente desnecessário e ao qual saberemos responder com a serenidade exigível, deixando a garantia a todos os milhões de Sócios, adeptos e simpatizantes do Sport Lisboa e Benfica que nada nem ninguém nos fará desviar do nosso foco, que é a luta pela conquista do Campeonato".