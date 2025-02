No Estádio da Luz, em Lisboa, a formação orientada por Bruno Lage adiantou-se no marcador com um golo do italiano Andrea Belotti, aos 28 minutos, que se estreou a marcar pelos ‘encarnados’, e ampliou a vantagem com tentos do grego Pavlidis, aos 70, e do turco Kökçü, aos 77, de penálti, num jogo em que os ‘axadrezados’ jogaram com menos desde os 51 minutos, por expulsão de Reisinho.

Com este triunfo, o quarto seguido na I Liga, o Benfica subiu à condição à liderança, com 53 pontos, mais um do que o Sporting, que apenas joga domingo, enquanto o Boavista somou a oitava derrota consecutiva e não vence há 13 partidas, sendo 18.º e último, com apenas 12 pontos.