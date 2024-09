As ‘águias’, vencedoras da Taça de Portugal em 2023/24, ainda perderam o primeiro ‘set’ diante das campeãs nacionais, mas recuperaram nos parciais seguintes e fecharam o encontro com 3-1.

As ‘encarnadas’ conquistaram assim pela primeira vez a prova, num ranking liderado pelo Castelo da Maia, com seis troféus, enquanto o FC Porto é terceiro, com quatro, logo atrás do Leixoes, que tem cinco.