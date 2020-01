Com a vitória, o Benfica retomou a liderança da LPB, com 33 pontos em 17 jogos, os mesmos que o Sporting, que hoje também venceu o seu encontro frente ao Maia (97-85).

De resto, a equipa orientada por Carlos Lisboa manteve a invencibilidade no Pavilhão Fidelidade, e ainda só perdeu uma vez neste campeonato, há três meses, precisamente no jogo fora de portas contra o FC Porto, rival com quem jogou também há apenas uma semana na meia-final da Taça Hugo dos Santos, em Sines, e que foi vencida pelas 'águias', após dois prolongamentos (119-111).

Mesmo condicionados pelas lesões que afetam alguns dos jogadores mais influentes do plantel, os 'encarnados', que não contaram com Betinho Gomes, Eric Coleman e Micah Down, aproveitaram a confiança trazida da Bélgica, onde a meio da semana arrancaram um triunfo contra o Spirou Charleroi, na Taça da Europa, para se manterem no topo da LPB, em vantagem no confronto direto com o Sporting.

Já o FC Porto, que hoje apresentou o mesmo cinco inicial do embate entre ambas equipas na semana passada (para a Taça Hugo dos Santos), mantém o terceiro lugar no campeonato, com 31 pontos em 17 partidas, vendo o Vitória de Guimarães (28 pontos) aproximar-se, após terem ganho na deslocação à Madeira para o confronto com o CAB (94-82).