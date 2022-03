A equipa ‘encarnada’ impôs-se pelos parciais 20-25, 25-23, 25-18 e 25-22, recuperando um troféu que tinha perdido em 2021 para o Sporting.

Com este troféu, o Benfica mantém-se como a equipa com mais taças conquistadas, agora com 19, sendo seguido pelo Sporting de Espinho, com 12, enquanto a Fonte do Bastardo tem apenas um troféu conquistado.