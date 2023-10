No Estádio João Paulo II, os ‘encarnados’ marcaram por intermédio de João Mário (nove minutos), Rafa (36), do brasileiro Arthur Cabral (68), que se estreou a marcar pelo clube, e Tiago Gouveia (87), enquanto o francês Enzo Ferrara (45, de grande penalidade), fez o tento da equipa do quarto escalão.

O Benfica juntou-se ao Sporting de Braga entre os clubes presentes no sorteio da quarta eliminatória, marcado para quarta-feira, cujos jogos vão ser disputados no fim de semana de 25 e 26 de novembro.