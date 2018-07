Assistiu-se a um jogo vivo e dividido, muito disputado a meio-campo e com escassas situações de perigo em ambas as áreas, mas no qual foi possível retirar ilações positivas sobre o desempenho defensivo da equipa, que permitiu uma tarde sossegada ao guarda-redes alemão Vlachodimos, que rendeu à última hora Svilar, que se lesionou no aquecimento.

O Benfica teve uma entrada forte no jogo, superiorizou-se no primeiro quarto de hora, mais rápido e preciso nas trocas de bola, a pressionar alto, e podia mesmo ter chegado ao golo aos 13 minutos quando Fejsa isolou Rafa, mas este, mais uma vez, falhou na hora de finalizar num lance de golo.

Quando Grimaldo aos 25 minutos foi à linha cruzar para o peito de Castillo na área e este de primeira isolou de novo Rafa, que adiantou demasiado a bola perdendo mais uma boa chance, já o Benfica tinha perdido intensidade e fulgor no jogo, permitindo ao Sevilha equilibrar as operações a meio-campo.

A verdade é que a partir daí o jogo desenrolou-se sobretudo a meio-campo, com a bola a chegar poucas vezes e em más condições às duas áreas, e só na segunda parte é que começaram a surgir desequilíbrios como no lance que originou o único golo da partida, aos 57 minutos.

Pizzi desmarcou Grimaldo à linha de fundo e este temporizou, à espera da entrada de Castillo ao primeiro poste, mas este demorou a lá chegar e quando o passe foi feito acabou por ser intercetado por um adversário que provocou o pontapé de canto que originou o único golo da partida.