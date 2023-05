Rafa, que não marcava qualquer golo no campeonato há mais de seis meses, desde a 11.ª ronda, assinou o único tento da partida, aos 67 minutos, deixando o líder a dois triunfos de celebrar o título, com três partidas para disputar.

Os ‘encarnados’ somam 80 pontos, tendo provisoriamente mais sete do que o FC Porto (73), segundo colocado, que na segunda-feira visita o Arouca, quinto, enquanto o Sporting de Braga mantém-se no terceiro posto, com 71, mas pode ver os ‘dragões’ distanciarem-se ainda mais na vice-liderança.