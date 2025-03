No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, uma grande penalidade convertida por Carole Costa, aos 89 minutos, desfez o empate a um golo com que as duas equipas, que reeditaram a final do ano passado, chegaram ao intervalo.

No primeiro tempo, o Sporting adiantou-se no marcador aos nove minutos, por intermédio de Diana Silva, mas as tetracampeãs nacionais e líderes destacadas da Liga a chegaram à igualdade aos 20, com um golo de Lais.

O Benfica venceu cinco das seis edições da Taça da Liga feminina, juntando o título hoje conseguido aos obtidos na época passada e nas temporadas de 2022/23, 2020/21 e 2019/20.

O Sporting de Braga, que venceu o troféu em 2021/22 é a outra equipa a figurar no palmarés da competição, na qual o Sporting soma três finais perdidas.