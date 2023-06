Bruno Coelho (três minutos), Chiskala (22) e Jacaré (30) marcaram os golos da formação ‘encarnada’, que perdia por 2-1 ao intervalo, enquanto Merlim (dois) e Pauleta (20) faturaram para os ‘leões’.

A final prossegue no sábado, com o terceiro jogo, no Pavilhão João Rocha, enquanto o quarto é no reduto das ‘águias’ (21 de junho). Se necessário, o quinto embate, a ‘negra’, será na casa dos ‘leões’ (25).