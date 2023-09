As bicampeãs nacionais chegaram ao intervalo a vencer por 17-15, mas o empate 30-30 registado no final do tempo regulamentar obrigou à realização do prolongamento, em que as lisboetas acabaram por se impor às madeirenses.

As ‘águias’ ergueram a Supertaça pelo segundo ano seguido e chegaram aos quatro troféus no total, isolando-se no segundo lugar do ranking de vencedores, precisamente atrás do Madeira SAD, recordista, com 21.