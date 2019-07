O Benfica divulgou hoje os 27 jogadores escolhidos por Bruno Lage, numa lista em que não consta Salvio e num momento em que a imprensa tem adiantado a possibilidade de o extremo estar de saída, depois de oito épocas consecutivas na Luz.

Salvio, de 29 anos, chegou inicialmente ao Benfica em 2010/11, por empréstimo do Atlético de Madrid, mas haveria de regressar e cumprir oito épocas, já a título definitivo.

Para a viagem aos Estados Unidos, Bruno Lage fez entrar André Almeida e Ebuehi, que recuperam de lesões, e o médio sérvio Zivkovic, que se apresentou mais tarde, por ter estado no Europeu de sub-21, e não jogou os dois primeiros particulares.

O treinador já tinha deixado de fora, no jogo com a Académica, Pedro Álvaro e Nuno Santos, enquanto David Tavares e Jhonder Cádiz lesionaram-se no jogo diante do Anderlecht.

De acordo com um boletim clínico dos ‘encarnados’, o médio David Tavares contraiu uma “entorse no joelho direito” diante do Anderlecht, num encontro em que Cádiz sofreu uma “lesão na região posterior da coxa direita”.