Os algarvios adiantaram-se no arranque da segunda parte, através de Tabata, aos 53 minutos, mas os 'encarnados' deram a volta ao marcador e até chegaram à goleada, com um 'bis' de Rafa, aos 62 e 66, outro de Seferovic, aos 84 e 88, que assim se destacou ainda mais na liderança dos melhores marcadores com 21 golos, tendo Jonas fechado a goleada, aos 90+2.

Com esta vitória, o Benfica passa a somar 81 pontos e lidera a prova com mais cinco do que o FC Porto, segundo classificado e que ainda hoje recebe o Desportivo das Aves, enquanto o Portimonense é 12.º com 36.