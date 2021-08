Com cerca de 20 mil adeptos nas bancadas da Luz, mais de nove meses depois da última em que os benfiquistas puderam entrar na ‘Catedral’, os golos foram marcados pelo reforço João Mário, aos 58 minutos, e por Gigot, num autogolo, aos 90+2 minutos.

O Benfica dominou por completo a primeira parte do encontro e só nos primeiros minutos é que o Spartak conseguiu ocupar com alguma regularidade espaços no meio-campo defensivo dos ‘encarnados’.

Depois desse período, o Benfica ligou os motores e relegou os moscovitas para a sua defesa. Com Rafa e João Mário no comando da dinâmica ofensiva da equipa, o conjunto orientado por Jorge Jesus chegou a sufocar os russos, mas sem conseguir criar claras ocasiões de golo.

O lance mais perigoso do ataque ‘encarnado’ surgiu após uma incursão de Grimaldo pelo flanco esquerdo, que Pizzi, na grande área, tentou finalizar por duas vezes, com o remate final a sair prensado por cima da trave da baliza de Maksimenko.

A segunda parte trouxe pouco de novo face à primeira e foi o Benfica a continuar dono e senhor do jogo.

Apesar de ter de recuperar da desvantagem averbada em Moscovo, o Spartak parecia contentar-se em não sofrer, mas o Benfica não alinhou nessa intenção e, aos 58 minutos, João Mário, um dos melhores em campo, fez o 1-0.

Depois de ter estado instalado mais de dois minutos perto da área russa sem encontrar uma brecha no muro moscovita, a equipa de Jesus veio à defesa, Otamendi reiniciou o lance, encontrou Rafa virado para o ataque, Diogo Gonçalves cruzou e a bola acabou nos pés de João Mário, com o internacional português a rematar colocado para o 1-0.

O golo do internacional português selou, em definitivo, o vencedor da eliminatória e até final foram poucos os sinais de perigo junto das balizas.

Jorge Jesus aproveitou para fazer descansar alguns jogadores, já a pensar no encontro com o Arouca, na próxima jornada da liga portuguesa, e estreou o ucraniano Yaremchuk, que registou os primeiros minutos de águia ao peito e foi decisivo no 2-0 final. O ucraniano surgiu na área, rematou e, numa 'carambola', acabou por ser o central do Spartak Gigot a encaminhar a bola para o fundo da baliza.

Com este desfecho, e depois da vitória na primeira mão, na Rússia, também por 2-0, com golos de Rafa e Gilberto, o Benfica apura-se para o play-off da Liga dos Campeões e vai discutir uma vaga na fase de grupos da liga ‘milionária’ com o PSV Eindhoven, que eliminou os dinamarqueses do Midtjylland.