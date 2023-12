Galeno, de 26 anos, que ‘bisou’, com golos aos nove e 43 minutos, e assistiu também duas vezes, esteve na vitória robusta do FC Porto na quarta-feira diante dos ucranianos do Shakhtar Donesk (5-3), para o Grupo H, com os ‘dragões’ a garantirem a passagem aos oitavos de final.

O extremo portista teve um desempenho muito acima da média e, além de ter sido eleito o ‘homem do jogo’, foi também o jogador que mais pontos obteve, de forma destacada, na equipa da semana da ‘Champions’.

Já Di María entrou na equipa ideal depois de também ter sido o ‘jogador mais valioso’ (MVP) no jogo em Salzburgo, do Grupo D, que o Benfica venceu por 3-1 e que lhe permitiu assegurar uma vaga no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

O argentino fez uma boa exibição, culminada com um golo, de canto direto, aos 32 minutos, e uma assistência para o segundo golo, de Rafa Silva, aos 45+1.

A equipa da semana conta ainda com Frederik Ronnow (Union Berlim), Diks (Copenhaga), Natan (Nápoles), Vavro (Copenhaga), Samuel Lino (Atlético de Madrid), Coman (Bayern Munique), Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Frankowski (Lens) e Joselu (Real Madrid).