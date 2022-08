Dois jogadores do Real Madrid, o avançado francês Karim Benzema e o guarda-redes belga Thibaut Courtois, e o médio Kevin De Bruyne, também belga, do Manchescer City, foram indicados para receber a Bola de Ouro de Melhor Jogador do ano na Europa, anunciou nesta sexta-feira a UEFA.

O prémio será entregue no dia 25 de agosto durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Benzema, de 34 anos, marcou 44 golos, em 46 jogos, com o Real Madrid na temporada passada, na qual o clube foi campeão espanhol e europeu. Ao marcar o segundo golo dos merengues contra o Eintracht Frankfurt na decisão da Supertaça da Europa, o francês tornou-se o segundo maior goleador da história do Real Madrid com 324 golos, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, que tem 451. Recorde-se que Ronaldo já conquistou a Bola de Ouro por 6 vezes.

Por sua vez, o seu companheiro de equipa, Courtois, também foi decisivo na campanha do clube espanhol na Liga dos Campeões, enquanto o seu compatriota Kevin De Bruyne conseguiu o segundo título consecutivo do Campeonato Inglês com o Manchester City.

Já entre os treinadores, o italiano Carlo Ancelotti (Real Madrid), o alemão Jürgen Klopp (Liverpool) e o espanhol Josep Guardiola (Manchester City) estão na lista para suceder a Thomas Tuchel (Chelsea) como o melhor da Europa.