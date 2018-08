O Manchester City iniciou hoje a defesa do título inglês de futebol com um triunfo no campo do Arsenal, por 2-0, com um golo do português Bernardo Silva, no primeiro jogo oficial dos 'gunners pós-Arsene Wenger.

Em Londres, pela primeira vez desde 1996, o Arsenal não teve o técnico francês no comando, mas a estreia do espanhol Unai Emery acabou por ser estragada pelos ‘citizens’, com Bernardo Silva, que foi titular, a marcar o segundo golo da sua equipa, aos 64 minutos. A estrela da partida acabou por ser o defesa lateral francês Benjamin Mendy, jogador que passou grande parte da última temporada parado devido a grave lesão, tendo somado a assistência para o tento do médio português e também para Sterling, que abriu a contagem aos 14. O Manchester City foi uma das oito equipas que entraram a vencer na Premier League, numa lista em que aparece o Liverpool, que alcançou o triunfo mais folgado desta primeira jornada, ao bater o West Ham, por 4-0, em Anfield Road. A grande figura do encontro foi o senegalês Sadio Mané, que bisou para os vice-campeões europeus, aos 45+2 e 53. O egípcio Salah abriu a contagem, aos 19, e Sturridge fechou a contagem, aos 88. Destaque ainda para Cedric Soares, que foi titular no nulo caseiro do Southampton perante o Burnley. O lateral direito acabou substituído aos 56 minutos. Na sexta-feira, o Manchester United, de José Mourinho, deu o pontapé de saída no campeonato, com um triunfo em Old Trafford diante do Leicester. Para os ‘red devils’ marcaram Paul Pogba (03 de penálti) e Luke Shaw (83), enquanto Jamie Vardy marcou para os visitantes, já nos descontos (90+2).