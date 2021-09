Com este triunfo, o Altay ascendeu, provisoriamente, à liderança, com 15 pontos, seguido do Besiktas, com 14, ambos com sete jogos, do Trabzonspor, com 14 (seis jogos), Hatayspor e Fenerbhaçe, ambos com 13 pontos (seis jogos).

O Besiktas integra o grupo C da Liga dos Campeões, juntamente com Ajax, Borussia Dortmund e Sporting. A equipa turca desloca-se a Amesterdão para defrontar o Ajax na próxima terça-feira e o Borussia Dortmund recebe o Sporting, na segunda jornada do Grupo C, liderado por holandeses e alemães, ambos com três pontos, enquanto turcos e portugueses ainda não pontuaram.