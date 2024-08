Recém-vencedora dos concursos completos (‘all-around’) coletivo e individual e do salto, Biles já tem sete medalhas de ouro em três presenças no evento – mais uma prata e dois bronzes -, mas tem hipóteses de continuar a intensificar um palmarés de 40 pódios e 30 conquistas planetárias nas finais de trave e solo, aparelhos nos quais é campeã mundial.

A texana, de 27 anos, voltou em pleno na capital de França, após ter abdicado de várias provas em Tóquio2020 por razões de saúde mental, e já igualou os sete títulos da checa Vera Caslavska, a dois do recorde fixado por Larisa Latynina nas mesmas participações.

No sábado, dia em que Simone Biles venceu o salto, a ex-ginasta soviética foi alcançada pela nadadora norte-americana Katie Ledecky no trono das mulheres com mais ouros na história dos Jogos Olímpicos, um total de nove, mas ostentando quatro pódios de vantagem (18 contra 14).

A ginástica artística despede-se de Paris2024, num dia em que Armand Duplantis deseja revalidar o título masculino do salto com vara, feito apenas obtido entre Helsínquia1952 e Melbourne1956 pelo americano Bob Richards, que também é recordista de pódios (três).

Quase três meses depois de ter renovado o recorde mundial da disciplina pela oitava vez consecutiva desde fevereiro de 2020, fixando-o nos 6,24 metros, o sueco, de 24 anos, é favorito numa das quatro finais vespertinas na pista do Stade de France, em Saint-Denis.

A neerlandesa Sifan Hasan, tripla medalhada em Tóquio2020, alinhará nos 5.000 metros femininos, primeira das três provas de fundo em que está inscrita, a par dos 10.000 e da maratona, enquanto a norte-americana Valarie Allman, primeira na qualificação, procura ‘bisar’ no disco e a britânica Keely Hodgkinson surge como líder mundial do ano nos 800.

Badminton, basquetebol 3×3, canoagem slalom, ciclismo de pista, tiro, triatlo e surf, cujas finais foram adiadas no sábado, também consagrarão novos campeões, num total de 20 troféus atribuídos no 10.º dia dos Jogos Olímpicos Paris2024, que terminam no domingo.

HORA PAR/LX MODALIDADE PROVA

08:00/07:00 Triatlo Estafetas mistas

09:30/08:30 Tiro Pistola a 25 metros (M)

10:55/09:55 Badminton Individual (F)

11:45/10:45 Ginástica artística Barras paralelas (M)

12:38/11:38 Ginástica artística Trave (F)

13:33/12:33 Ginástica artística Barra (M)

14:23/13:23 Ginástica artística Solo (F)

15:00/14:00 Tiro Skeet por equipas (mistos)

15:40/14:40 Badminton Individual (M)

16:43/15:43 Canoagem slalom K1 cross (F)

16:48/15:48 Canoagem slalom K1 cross (M)

19:00/18:00 Atletismo Salto com vara (M)

19:46/18:46 Ciclismo/pista Sprint por equipa (F)

20:30/19:30 Atletismo Disco (F)

21:15/20:15 Atletismo 5.000 metros (F)

21:47/20:47 Atletismo 800 metros (F)

22:00/21:00 Basquetebol 3×3 Masculino

22:30/21:30 Basquetebol 3×3 Feminino

22:46/21:46 Surf Masculino

23:27/22:27 Surf Feminino