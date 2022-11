A primeira parte, sem golos, ficou marcada pela grande defesa de Diogo Costa a remate de Rodrigo Bentancur, que num drible passou por vários jogadores da seleção nacional, aos 32 minutos, e pela lesão de Nuno Mendes.

O jovem lateral de 20 anos foi forçado a abandonar o campo, corria o minuto 42, sendo substituído por Raphael Guerreiro. O defesa conseguiu sair do campo pelo próprio pé, mas foi direito ao balneário e, ao abandonar o relvado, não escondeu as lágrimas.

A segunda parte começou com motivos de interesse extra-futebol, quando um ativista entrou em campo com uma bandeira arco-íris e uma t-shirt onde se pode ler "respeito pelas mulheres iranianas".

Foi pouco depois que se inaugurou o marcador. A partir da esquerda, Bruno Fernandes fez um cruzamento que resultou em remate à baliza. Cristiano Ronaldo fez-se à bola — em jogo — e as imagens não são conclusivas se o avançado chegou a tocar no esférico, mas o lance traiu Rochet. A FIFA acabou por atribuir o tento ao médio do Manchester United, mas o que contou mesmo é que foi golo para Portugal.

Após abrir o marcador, a seleção acusou alguma pressão, com o Uruguai a correr atrás do resultado. Portugal passou por vários calafrios, como uma bola ao poste a remate de Maxi Gomez (75') e um remate a passar muito perto da baliza lusa por Luis Suaréz, entretanto em campo para substituir Cavani.

No entanto, a tranquilidade chegaria já à entrada dos descontos, já Cristiano Ronaldo tinha saído de campo para dar o lugar a Gonçalo Ramos (João Palhinha e Matheus Nunes também entraram, por João Félix e William Carvalho).

Giménez colocou a mão no chão para tentar fazer um corte dentro da grande área e tocou na bola. O lance não foi inicialmente assinalado pelo árbitro da partida, mas após sinalização do VAR, voltou atrás na decisão e assinalou grande penalidade.

O penálti foi convertido por Bruno Fernandes, que se estreou a marcar em Mundiais com um bis, depois de fazer duas assistências na partida com o Gana. Até ao fim, o médio ainda tentou somar mais um golo para fazer o hattrick, primeiro permitindo uma grande defesa de Rochet junto ao posto direito da baliza, depois num remate que embateu no ferro esquerdo da seleção uruguaia.

Somando seis pontos, Portugal garantiu matematicamente a passagem aos oitavos de final do Mundial2022, juntando-se à França e ao Brasil. Os portugueses ficam a um ponto de garantir a vitória no agrupamento, contra três do Gana e um de Uruguai e Coreia do Sul, que perdeu hoje por 3-2 com os africanos e defronta a seleção lusa na sexta-feira.

É a quinta vez que a seleção assegura a passagem à fase a eliminar em campeonatos do mundo depois dos torneios de 1966, 2006, 2010 e 2018.