O lateral-direito, de 19 anos, chega aos ‘axadrezados’ por empréstimo de uma temporada, ficando o clube portuense com opção de compra no final do período de cedência.

Nathan, que fez a maior parte da sua formação no emblema do Rio Janeiro, cumpriu a época passada 34 jogos pela equipa sub-20 do Vasco da Gama, que lhe valeu a integração nos trabalhos do conjunto principal.

Apesar de já estar na cidade Porto, o lateral-direito ainda não participou no jogo-treino desta noite, frente ao Tondela, que o Boavista venceu, por 4-1, com os golos de Reggie Cannon, Javi García, Gustavo Sauer e Dulanto, tendo Jhon Murillo, apontado o tento dos tondelenses.

No final do encontro, o técnico dos ‘axadrezados’ Vasco Seabra, admitiu que no processo de reformulação do plantel, que tem sido levado a cabo nesta pré-época, ainda poderá haver espaço para "mais dois ou três reforços".

"O mercado vai estar aberto até outubro e as pessoas responsáveis continuam a trabalhar, porque até lá o plantel não está fechado. Procuramos jogadores com o perfil do Boavista, e ainda poderão chegar mais dois o três reforços. Mas o foco, neste momento, está no grupo que temos", disse o treinador.