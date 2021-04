“O Boavista desmente categoricamente as acusações do treinador Miguel Cardoso, que mentiu de uma forma descarada, ao falar em agressões, que só existiram na sua fértil imaginação”, pode ler-se numa nota enviada pelo clube portuense à comunicação social.

Em causa, estão declarações do treinador do Rio Ave, na sala de imprensa do estádio do Bessa, no final da partida, partilhando que não se sentiu “seguro” para participar na zona de entrevistas rápidas do canal televisivo que transmitiu a partida.

“Houve incidentes diversos que não me permitiram ir [à zona de entrevistas] em segurança. Não posso ser insultado e ter um adjunto a ser agredido. Houve um conjunto de coisas que não quero me alongar”, disse o técnico dos vila-condenses.

Na nota informativa enviada, o Boavista disse que tal é uma “mentira facilmente desmascarada quando forem conhecidos os relatórios das forças policiais e dos delegados da Liga presentes no local”.

“Esta acusação mirabolante só serve de desculpa para o espetáculo degradante que este agente desportivo protagonizou ao longo de todo o jogo”, pode ler-se no mesmo texto.

Boavista e Rio Ave empataram hoje 3-3, em partida da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que teve uma ponta final marcada por algumas ‘escaramuças’ e trocas de insultos entre elementos dois clubes.