Em comunicado publicado hoje no sítio oficial na Internet, a Liga de clubes refere que para as outras 32 sociedades desportivas, duas das quais com equipas B, foi comprovada a "inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de maio a agosto".

Só Académica e Boavista ficam de fora desse grupo, sendo notificados para, no prazo de 15 dias, "fazerem demonstração do cumprimento salarial dos referidos meses".

Boavista diz que “tem a situação salarial regularizada” com equipa de futebol

O Boavista informou hoje que “tem a situação salarial regularizada com a sua equipa profissional de futebol” e que “apenas (...) questões burocráticas” impediram a comprovação da inexistência de dívidas perante a Liga de clubes.

“Tendo em conta o comunicado emitido pela Liga Portugal, o Boavista FC, Futebol SAD vem desta forma informar que tem a situação salarial regularizada com a sua equipa profissional de futebol”, indicou o clube da I Liga.

“Mais se informa que a resolução desta situação, divulgada esta segunda-feira, está apenas dependente de questões burocráticas relacionadas com a demonstração, perante a Liga Portugal, da regularização da situação em causa”, assinalou o Boavista.

Fonte do clube portuense disse à Lusa "estranhar que esta situação tenha ocorrido precisamente depois do clube ter tomado uma posição de força nos últimos dias”.