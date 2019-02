“Temos que ser inteligentes na abordagem e pacientes e contamos com o que sinto que tem sido mais importante desde que trabalho no Boavista, que é a massa adepta. Os adeptos têm sido fantásticos”, disse hoje Lito Vidigal, na antevisão dessa partida com o Rio Ave.

O técnico manteve-se fiel a um discurso focado tanto nas dificuldades inerente a cada jogo como na importância dos adeptos para as superar, enfatizando que a equipa teve “um jogo muito difícil na semana passada, em Chaves, e o apoio dos adeptos é que acabou por carregar os jogadores” rumo ao empate (1-1).

“A equipa sente o carinho dos adeptos, está confortável e eu sei que só podemos atingir os nossos objetivos tendo essa proteção dos adeptos, pelo ânimo que nos dão. É a nossa vitamina e tem sido a energia de que os jogadores necessitam, e isso é que nos tem mantido seguros no campo”, reforçou Lito Vidigal.

O treinador também recusou partilhar a sua opinião sobre as principais qualidades do adversário, tendo-se limitado a dizer que o Rio Ave tem sido “uma equipa forte” nos últimos anos.