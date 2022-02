A jogar fora, o Vizela adiantou-se no marcador com um golo de Samu, aos 26 minutos, mas o Boavista empatou através de um penálti convertido por Hamache, aos 57, quando a equipa da casa já jogava com menos um, devido a expulsão de Luís Santos, aos 49.

Samu ‘bisou’ na partida e devolveu a vantagem ao Vizela, aos 68, mas pouco depois, aos 70, Musa estabeleceu o empate, com Hamache a desperdiçar um penálti aos 90+11, que daria o triunfo ao Boavista.

Com este empate, o Boavista, que não vence há seis jogos na I Liga, está em 13.º, com 20 pontos, enquanto o Vizela vai em três jogos sem derrotas e é 11.º, com 23.